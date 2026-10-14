Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un análisis de 109 expedientes tramitados entre 2015 y 2024 revela que los delitos económicos representan la principal causa de extradición de personas extranjeras, por encima de los crímenes violentos y el narcotráfico.

Así lo demuestran las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) relacionadas con las intervenciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Aunque la percepción pública suele asociar las extradiciones con el combate al narcotráfico, los datos judiciales entre 2015 y 2024 muestran un panorama distinto.

Durante este periodo, se registraron 109 casos de extradición, en los que el fraude, la estafa y otros delitos económicos encabezan la lista, con 28 expedientes (25,7% del total).

Esta categoría de delitos financieros supera a las causas relacionadas con hechos violentos y el tráfico de drogas, lo que convierte a los ilícitos patrimoniales en la principal causa de estos trámites transnacionales.

“Anteriormente, las extradiciones estaban prácticamente reservadas a extranjeros ubicados en Costa Rica, que eran perseguidos por delitos en el extranjero, y que podían ser objeto de extradición”, explicó el abogado constitucionalista Ewald Acuña.

En el desglose específico se contabilizan 13 casos de fraude, 10 de estafa, 4 de legitimación de capitales y 2 de fraude y otros, además de expedientes por administración fraudulenta y penalidad del corruptor.

En segundo lugar, se ubica el grupo de homicidios, femicidios y tentativas, con 27 casos (24,8%). Por su parte, el tráfico y transporte de drogas ocupa la tercera posición, con 26 expedientes (23,9%).

El panorama delictivo se completa con delitos sexuales y abuso, robo agravado, secuestro extorsivo, captura internacional y trata de personas.

El análisis geográfico posiciona a Costa Rica como el principal país solicitante, con 44 solicitudes, seguido de Estados Unidos, con 27; Panamá, con 8; Nicaragua, con 5; Colombia, con 4, y España, con 4.

Respecto al lugar de detención, Costa Rica encabeza las capturas, con 63 aprehensiones, seguida de España y Panamá, con 8 cada uno; Estados Unidos, con 7; Nicaragua, con 6; República Dominicana, con 3, y Uruguay, con 3.

El registro histórico muestra fluctuaciones: 12 extradiciones en 2015, 16 en 2016 y 2017, 10 en 2018 y 9 en 2019.

Mientras que 2020 marcó el mínimo histórico, con 4 casos durante la pandemia, 2021 registró el pico más alto, con 19 detenciones.

Reforma

Para las autoridades, la reforma que habilitó la extradición de costarricenses por delitos relacionados con el narcotráfico representó un “parteaguas” a nivel nacional.

Esto se debe a que muchos extranjeros llegaban a suelo costarricense con la intención de nacionalizarse y así evitar requerimientos internacionales.

“Este cambio significa un parteaguas porque evita la impunidad, refugiándose en Costa Rica al amparo de la nacionalidad, esto se evidencia con respecto a la cantidad de personas que se ha solicitado la extradición, especialmente por los Estados Unidos”, agregó.

Costa Rica ha concretado ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) las solicitudes de extradición de Celso Gamboa, Edwin López, John Céspedes, Gilberth Bell y Gabriel Lozano.

Categoría de delito

Categoría Cantidad Fraude, Estafa y Delitos Económicos 28 Homicidios, femicidios y tentativas 27 Tráfico / Transporte de Drogas / Narcotráfico 26 Delitos sexuales y abuso 6 Legitimación de Capitales 4 Robo Agravado 4 Secuestro Extorsivo 3 Orden de Captura Internacional 3 Trata y Tráfico de Personas 3 Otros Delitos 6

Extradiciones por año