Más allá del grano: los cambios que Café Britt impulsa detrás de cada taza

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Bajo el modelo de gestión “Cosecha Futuro”, Café Britt presentó los principales avances alcanzados durante 2025 en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), evidenciando cómo la tecnología y la inversión en el talento humano se traducen en indicadores medibles de impacto para la organización y su entorno.

Uno de los componentes más visibles de su gestión se ubica en los techos de su planta de producción, donde operan 1.668 paneles solares. Durante el último año, este sistema fotovoltaico permitió autogenerar 413,80 MWh de energía renovable, cubriendo cerca del 50% del consumo eléctrico de la operación.

Foto: Sergio Espinoza

En el manejo de materiales, la compañía gestionó 136,3 toneladas de residuos junto a gestores autorizados pEn materia de gestión de materiales, la compañía gestionó 136,3 toneladas de residuos junto con gestores autorizados por el Ministerio de Salud.

Asimismo, mediante su alianza con CRDC y Pedregal, logró recuperar 17,71 toneladas de empaque trilaminado (plástico de tres capas con aluminio), lo que representa un aumento del 7,33 % respecto de 2024.

“Esto es parte de cómo hacer negocios; no solo trae beneficios al ambiente y a la parte social, sino también al negocio. Hacerlo ya no es un tema de ‘qué bonito se ve una empresa’, sino que es una parte vital para que una organización se mantenga”, expresó Carolina Balma, coordinadora de Sostenibilidad de Café Britt.

Voluntariado corporativo y biodiversidad

El trabajo comunitario movilizó a 154 colaboradores en actividades de voluntariado que incluyeron la siembra de 500 árboles nativos en el Cerro Espíritu Santo, en Naranjo de Alajuela; la remodelación de un centro de cómputo en La Carpio; y un convivio con niños en la guardería de SIFAIS.

“Para Café Britt, la sostenibilidad se fundamenta en tres pilares: no se construye solamente con el medio ambiente, sino también trabajando con nuestra gente como pilar central, y con la gobernanza, que fundamenta nuestras acciones y la transparencia hacia nuestras partes interesadas”, explicó Balma.

Además, la marca impulsó la edición limitada Café Mérito Abeja 2025 junto con el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional, con el objetivo de apoyar el XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas. A esto se suma la Línea Hábitat, que ha destinado más de $69.000 a la protección de la vida silvestre en Costa Rica.

Foto: Sergio Espinoza

“De Vuelta al Cole”: apoyo que transforma vidas

El impacto social de la organización comienza en sus propias instalaciones. A través del programa “De Vuelta al Cole”, la empresa financia el 100 % de los estudios de secundaria de sus colaboradores, cubriendo matrícula, computadoras, calculadoras, materiales, transporte y alimentación.

En alianza con un instituto especializado, la compañía habilita aulas en su planta para que docentes impartan lecciones de reforzamiento a sus trabajadores. El año anterior, el programa celebró la graduación de sus dos primeros colaboradores, entre ellos una estudiante que obtuvo promedios superiores a 90.

Hacia la sostenibilidad financiera

De cara a 2027 y 2028, Café Britt proyecta metas enfocadas en la adopción de normas de sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su marco de gobernanza corporativa.

“En Café Britt entendemos que la sostenibilidad no es un destino al que se llega, sino una forma de tomar decisiones todos los días. Este reporte representa también un ejercicio de transparencia, porque nos permite comunicar con claridad los avances que alcanzamos durante 2025 y, al mismo tiempo, trazar el camino que queremos seguir en los próximos años. Cada paso responde a una misma convicción: generar valor de manera consistente y responsable”, afirmó Gabriela Muñoz, gerente general de Café Britt.