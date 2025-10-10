Más de mil multas diarias, 284 mil millones de colones recaudados en infracciones desde 2021, y lo más doloroso, 2.298 vidas perdidas en nuestras carreteras en apenas cuatro años. Estos números no son meras estadísticas; son el reflejo de una crisis que va mucho más allá del incumplimiento de normas de tránsito. Estamos ante un problema profundo de cultura vial que requiere una reflexión seria y acciones inmediatas.

Cuando la oficial Andrea Segura señala que “es un tema de cultura”, está poniendo el dedo en la llaga de un problema que comienza desde la formación más básica de nuestros ciudadanos. No es casualidad que las principales infracciones sean por conducir sin marchamo, sin revisión técnica o sin licencia. Tampoco es coincidencia que la mayoría de los conductores fallecidos en 2025 no habían sacado su licencia. Esto revela una desconexión fundamental entre las normas de seguridad y la percepción del riesgo por parte de los conductores.

La educación vial debe comenzar desde la niñez. Así como enseñamos matemáticas y lectoescritura, debemos inculcar desde las aulas de primaria el respeto por las normas de tránsito, la comprensión de que cada señal existe por una razón, y que las multas no son un castigo arbitrario sino una respuesta a comportamientos que ponen en riesgo vidas humanas. No podemos esperar a que un joven cumpla 18 años para comenzar a hablarle de responsabilidad vial; ese proceso debe iniciarse mucho antes, cuando los niños aún son peatones y ciclistas que aprenden a moverse en su comunidad.

Pero hay otro aspecto igualmente grave que emerge de estos datos y que raramente se discute con la profundidad necesaria: la erosión de la cortesía en nuestras carreteras. Vivimos en una sociedad cada vez más acelerada, más estresada, donde las presiones laborales, económicas y personales se acumulan sobre los hombros de cada conductor. Y es precisamente en ese contexto donde la carretera se convierte en un escenario donde se liberan frustraciones, donde la impaciencia reina y donde el otro conductor deja de ser un ser humano para convertirse en un obstáculo.

El irrespeto a la demarcación vial, el rebasar líneas amarillas, la conducción agresiva y bajo efectos del alcohol no son solo infracciones técnicas; son manifestaciones de una falta de empatía, de una pérdida de esa cortesía básica que debería regular nuestras interacciones, incluso en el tráfico. Cuando alguien decide “jugársela” y salir sin tener licencia o sin revisión técnica, como menciona la oficial Segura, no solo está apostando con su propia vida, sino con la de todos los demás usuarios de la vía.

En un mundo donde el estrés es cada vez más omnipresente, donde las jornadas laborales se extienden y los problemas personales se acumulan, la carretera se ha convertido en un espejo de nuestro malestar colectivo. Cada pito innecesario, cada maniobra imprudente, cada gesto de intolerancia al volante, es síntoma de una sociedad que está perdiendo la capacidad de convivir pacíficamente, incluso en los espacios más cotidianos.

Necesitamos un compromiso nacional con la educación vial desde la primera infancia. Necesitamos programas escolares robustos que enseñen no solo las reglas de tránsito, sino el valor de la vida propia y ajea. Necesitamos campañas que no se limiten a mostrar las consecuencias de los accidentes, sino que promuevan activamente la cortesía, el respeto mutuo y la paciencia en las carreteras.