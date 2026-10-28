Más allá de la detección: el desafío del acceso al tratamiento

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Cada octubre insistimos, con razón, en la importancia de detectar el cáncer de mama de manera temprana. Un tumor hallado en sus etapas iniciales amplía las posibilidades terapéuticas y puede modificar de manera importante el pronóstico. Sin embargo, desde la consulta en el Hospital Internacional La Católica, observo a diario una segunda parte de esta conversación que merece la misma atención: detectar a tiempo solo cumple su propósito si después podemos tratar a tiempo.

El cáncer de mama durante el embarazo ilustra, con especial delicadeza, esta realidad. En Costa Rica se estiman aproximadamente de cuatro a seis casos al año. Su baja frecuencia no disminuye el desafío clínico que representa: debemos tratar una enfermedad oncológica mientras cuidamos, a la vez, el embarazo y el desarrollo del bebé.

El primer reto aparece antes del diagnóstico. Durante esos meses, la mama experimenta cambios naturales en volumen, densidad y consistencia que pueden hacer menos evidente una alteración. Por eso es importante valorar cualquier hallazgo persistente, como un nódulo o un engrosamiento que no cede, y evitar asumir que todo cambio mamario es consecuencia del embarazo.

Cuando existe un diagnóstico, el manejo debe individualizarse. La edad gestacional, las características del tumor y las opciones terapéuticas que pueden utilizarse de manera segura en cada etapa orientan la valoración. Según cada caso, el abordaje puede incluir cirugía, tratamiento sistémico, radioterapia u otras alternativas, en distintas secuencias y combinaciones. Algunas intervenciones pueden realizarse durante el embarazo, mientras que otras deben planificarse para otro momento.

Son decisiones que requieren coordinación entre especialidades y, sobre todo, una comunicación clara con la paciente, porque en ellas se resguarda, a la par, el bienestar de la madre y el del bebé que espera. También importa que ella comprenda qué tiene, por qué se le recomienda determinado tratamiento y cuáles son las alternativas disponibles para su caso.

Este tipo de casos hace visible una realidad presente, en distintos grados, en todo diagnóstico de cáncer de mama: detrás de cada tumor hay una persona, con una condición clínica determinada y con circunstancias familiares, económicas y sociales que pueden influir en su capacidad para seguir el tratamiento indicado. Una atención adecuada procura que la terapia pueda llevarse a cabo dentro de las condiciones particulares de cada mujer.

Por eso, cuando hablamos de acceso, no nos referimos únicamente a llegar a una consulta médica. Hablamos de la posibilidad real de completar el recorrido, del diagnóstico al último tratamiento, de manera oportuna y continua. En oncología, el tiempo importa: la evidencia internacional muestra que las demoras en iniciar el tratamiento pueden afectar sus resultados. En una paciente embarazada, donde cada etapa de la gestación condiciona las opciones disponibles, ese tiempo adquiere un valor todavía mayor.

En los últimos años, distintos sectores han desarrollado iniciativas para acercar la atención especializada a poblaciones que enfrentan mayores barreras. Estos esfuerzos ponen sobre la mesa una pregunta necesaria: ¿qué ocurre entre el momento en que una mujer recibe su diagnóstico y aquel en que efectivamente puede iniciar y completar el tratamiento que necesita? La Organización Mundial de la Salud ha trazado metas en esa dirección: confirmar el diagnóstico dentro de los 60 días posteriores a la primera consulta y lograr que al menos el 80 % de las pacientes complete el tratamiento recomendado.

Por eso considero importante que, durante el Mes Rosa, ampliemos la conversación. La educación sobre signos de alerta, los controles y la detección temprana siguen siendo fundamentales, pero nuestra tarea no concluye cuando encontramos la enfermedad. El diagnóstico es el punto de partida de una ruta de atención clara, oportuna y acorde con las necesidades de cada paciente.

Después de años atendiendo pacientes con cáncer de mama en el hospital, esta enfermedad me ha dejado claro que dos diagnósticos similares no necesariamente significan dos historias iguales. Si está embarazada y percibe un cambio persistente en sus mamas, consúltelo sin demora; y si ya recibió un diagnóstico, pregunte, comprenda y pida que su camino le sea mostrado con claridad.

Detectar temprano seguirá siendo una de nuestras herramientas más importantes; el desafío es que cada diagnóstico se convierta en la posibilidad real de recibir el tratamiento adecuado, en el momento adecuado.