Más allá de la conmemoración del Día de la Mujer

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Gloria Bejarano

Ex primera dama de la República.

El Día Internacional de la Mujer se realiza cada 8 de marzo y desde 1975 busca reivindicar la lucha por la igualdad de derechos, más que una celebración es un momento para conmemorar y reflexionar sobre las luchas y los aportes que a lo largo de la historia se han dado en contra de la violencia de género, la injusticia, las distintas formas de discriminación en contra de la mujer y lo que queda por hacer.

Año tras año, medios de comunicación, organizaciones y redes sociales resaltan el liderazgo de unas, el sacrificio de otras, su labor, sus logros en las artes, la ciencia, la cultura y la política. Historias de mujeres que han hecho la diferencia y solo evocar sus nombres nos llena de orgullo y nos invita a seguir su ejemplo. Los más críticos se enfocan en los avances y los retrocesos que impiden abrir nuevas oportunidades y avanzar con paso firme a una verdadera equidad.

Una vez pasada la conmemoración y los eventos, volvemos inevitablemente a la rutina, a la normalidad, en la que cientos de mujeres siguen siendo asesinadas, ignoradas, menospreciadas, abusadas, ridiculizadas, víctimas de la intimidación o el maltrato, pues los logros, reivindicaciones y apoyos, aún no tocan la puerta de sus vidas, no cubren sus necesidades, no les protegen de la violencia física, verbal y psicológica.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo y violento en el que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de un sector de la sociedad que, por momentos, parece volver a aceptar, como algo normal, las agresiones, el irrespeto, la burla o el grito hacia la mujer, sin medir que cuando estas conductas se normalizan los índices de femicidios, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar aumenta y las nuevas generaciones incorporan, como algo normal, comportamientos ofensivos y conductas violentas como las agresiones que hemos visto en forma reciente… así ha sido a lo largo de la historia.

Hay, sin embargo, esperanza que esta tendencia se rompa, pues más mujeres y hombres, especialmente jóvenes, están rechazando este tipo de comportamientos cargados de misoginia, se rebelan y los enfrentan en forma personal o a través de organizaciones sociales o políticas lo que, por desgracia, les hace blanco de ataques y descalificación, especialmente en las redes y de nuevo, el ataque a la mujer es mas grosero y violento porque el hecho de que ellas luchen por el derecho a la igualdad y el respeto no cabe en la agenda del machismo ni del patriarcado.

Se realizan muchas iniciativas tanto públicas como privadas, algunas de ellas verdaderamente encomiables y exitosas que hacen la diferencia en la vida de miles de mujeres, por desgracia siento que no es suficientes, porque estamos hablando de una cultura y conductas aprendidas, heredadas o copiadas que por siglos han querido imponer la supremacía masculina y los roles restrictivos… y esta cultura se trasmite, primordialmente, en el seno del hogar.

La familia puede, sin embargo, fortalecer o romper esos patrones que de generación en generación han reforzado comportamientos y sentar las bases de una nueva cultura. Se pueden hacer campañas, promulgar leyes, empoderar mujeres, pero si no se modifican los patrones de comportamiento al interior de la familia, si el ejemplo y la dinámica familiar sigue sin identificar aquellas conductas negativas que fomentan, a veces sin proponérselo, el machismo y normalizan la misoginia, tomará más tiempo eliminarlas de nuestra sociedad.

Toda vez que la estructura familia gira alrededor del hombre, toda vez que en broma o en serio se repite que la “mamá no hace nada o no sabe nada” y la mujer por tradición, prudencia o necesidad se adapta y soporta ser minimizada, ofendida o maltratada, refuerza en sus hijos ese comportamiento que arrastramos ya por siglos y minan los avances alcanzados en materia de equidad, de igualdad y respeto para la mujer. Por eso más allá de la conmemoración, necesitamos tomar consciencia sobre el rol de la familia en la formación de valores y su responsabilidad en la transmisión de comportamientos y conductas que, en pleno siglo XXI, fomentan la violencia contra la mujer.