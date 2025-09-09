El partido entre Costa Rica y Haití, programado para este martes a las 8:00 p.m., contará con la dirección arbitral de Mary Penso (EE. UU.), una de las juezas más respetadas del continente y con amplio recorrido en la escena internacional.

Penso ha sido parte de partidos de alto calibre en la Copa Mundial Femenina de la FIFA y la Concacaf W Championship, consolidándose como una jueza de confianza para encuentros decisivos. Su estilo, caracterizado por la firmeza y el manejo del ritmo de juego, le ha permitido ganarse el respeto tanto de futbolistas como de cuerpos técnicos.

Para este compromiso en territorio centroamericano, Penso estará acompañada por las asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, mientras que Jon Freemon fungirá como cuarto árbitro. En la sala VAR estarán Allen Chapman y Kyle Atkins, ambos también de Estados Unidos.

La designación de Penso no solo refuerza la importancia del juego clasificatorio entre Costa Rica y Haití, sino que también subraya el papel creciente de las mujeres en el arbitraje internacional.