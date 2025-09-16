La vicepresidenta de la República, Mary Munive, aseguró que en Costa Rica todavía quedan muchos filibusteros que dinamitan los puentes de diálogo y obstruyen el avance del país.

Tras la ausencia del mandatario Rodrigo Chaves en las celebraciones de la independencia en San José, la jerarca asumió el discurso oficial y presentó la ofrenda en el Monumento Nacional.

“Aquí hay muchos William Walker entre nosotros. Sin ser extranjeros paralizan consensos, diálogos y plenarios. Aunque sean minorías, imponen ideologías, pero ¿qué pasa con lo que quiere la gran mayoría?”, señaló.

En el último 15 de setiembre de esta Administración, Munive enumeró algunos avances que, a su criterio, se han alcanzado en tres años y medio de gestión, asegurando que dejan una huella positiva en el país porque “nuestro legado no está en discursos, sino en hechos”.

“Hoy más que nunca, el presidente nos quitó la venda de los ojos y más personas pueden ver lo que debería ser la transformación de esta nueva República. Una República que se ponga de acuerdo o que cree nuevas leyes para proteger a un pueblo y no a una casta política”, agregó.

Uno de los principales señalamientos en su discurso fue contra la Contraloría General de la República, ya que insistió en la necesidad de crear leyes para que el ente sirva de mejor manera a la población.

Afirmó que sueña con una institución que “no enrede en leguleyadas e interpretaciones muchas cosas que impiden, por ejemplo, la apertura de nuevos EBAIS”.

Otro representante del Poder Ejecutivo que tomó la palabra fue el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, quien agradeció a los docentes por la organización de las fiestas patrias y aseguró que la independencia es un deber que debe cumplirse todos los días.