La vicepresidente de la República y Ministra de Salud, Mary Munive, brindó un discurso durante la celebración del acto oficial de la independencia.

La jerarca destacó que en el país hay muchos filibusteros, no necesariamente son extranjeros, que se oponen al progreso nacional.

Munive destacó que hay minorías silenciosas que cortan diálogos necesarios para el país.

La vicepresidente destacó que el verdadero Monumento del país lo construye cada ciudadano que se esfuerza a diario, y no aquellos hechos de bronce, haciendo alusión al Monumento Nacional.

Mary Munive. Foto: Raquel Vargas.

La jerarca afirmó que se sigue en una batalla pacífica diaria por la libertad.

Munive mencionó que le llena de orgullo haber representado el país y que está segura de que el gabinete deja una huella positiva.

“El presidente nos quitó las vendas de los ojos”, destacó Munive.

Además, afirmó que todos los días debería celebrarse la independencia, destacando que lo mejor está por venir.

“Hoy Costa Rica tiene un Gobierno que nos abrió los ojos y los oídos (…) No nos permitamos volver a la ceguera”, mencionó.