Mary Munive asume como nueva embajadora de Costa Rica en Italia

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La exvicepresidenta Mary Munive prestó juramento oficial como embajadora designada de Costa Rica ante la República Italiana. La ceremonia estuvo a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Ana Elena Pinto.

Al asumir esta representación diplomática, Munive manifestó recibir el nombramiento con gratitud y un elevado sentido de responsabilidad con el país. Destacó que su gestión estará orientada a promover los valores nacionales, dinamizar el intercambio bilateral e impulsar nuevas oportunidades de cooperación entre Costa Rica e Italia.

Fotografía tomada de redes sociales

Próximamente, la embajadora se trasladará a suelo italiano para iniciar de manera presencial sus funciones, con el propósito de consolidar los lazos históricos de amistad y desarrollar una agenda de beneficio mutuo para ambas naciones.