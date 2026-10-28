Marvin Solano: “Nos ganó un equipo que estaba muerto”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El equipo de Luis Ángel Firpo dejó escapar la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf en los últimos minutos, algo que lamentaron al finalizar el juego.

Ante esto, el técnico Marvin Solano manifestó que estuvieron cerca de sacar la faena en territorio saprissista, quienes estaban enmudecidos en los minutos finales.

“Fallamos opciones en ambos partidos y eso se paga. Nos ganó un equipo que estaba muerto, por eso hubo tanta celebración al final”, indicó.

El técnico del club salvadoreño destacó la labor del arquero Abraham Madriz, quien fue fundamental en los dos partidos.

Este miércoles se volvió a vestir de héroe y a falta de 3 minutos para el final, salvó un balón que llevaba sello de gol.

“Aquí habría que hacerle una estatua a Madriz porque salvó lo que era nuestro segundo gol y era el definitivo, pero estoy tranquilo con el trabajo de mi equipo, pero no tan feliz por la derrota”, comentó.

Con esta derrota, los cuscatlecos quedan sin competencia internacional para el primer semestre del 2027.