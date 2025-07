Marvin Solano tenía año y medio de no dirigir a ningún equipo, ya que entrenó por última vez al Limón Black Star de la Liga Tanscomer de Ascenso en el año 2023.

Solano llegó hace pocos días al fútbol salvadoreño, específicamente al Club Deportivo Luis Ángel Firpo, equipo muy laureado en los años noventa y a quien buscará devolverle la grandeza.

“Tienen 12 años de no ser campeones, es un equipo de 102 años de historia y es el único equipo que tiene estadio propio. Cuando me plantearon esa idea, me pareció un reto muy bonito e interesante”, dijo Marvin en entrevista con Diario Extra.

El técnico nacional aseguró que cuenta con un gran equipo para darle pelea a equipos como Alianza, FAS o Águila, y destacó que su afición es una de las más apasionadas del fútbol salvadoreño.

“Tenemos cuatro muchachos seleccionados, y algunos con más potencial. Tenemos una de las aficiones más apasionadas y exigentes, esa afición que llena el estadio de 6000 personas, con un clima caliente… Es quizás de los equipos que tiene identidad a nivel de la región”.

Por último, Solano destacó las diferencias entre el fútbol tico y el salvadoreño.

“Los salvadoreños tienen buena técnica, creo que sí hay algunas diferencias en el aspecto físico. Aquí uno se da cuenta que Costa Rica a pesar de las críticas, sí hemos avanzado en muchas cosas, la infraestructura en general es mejor, pero faltan algunas mejorías”.