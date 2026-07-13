Marvel está de luto: Muere actriz de “Daredevil”

La actriz Wai Ching Ho, recordada por interpretar a la temida Madame Gao en las series de Marvel Daredevil, Iron Fist y The Defenders, falleció a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue confirmada por el actor Perry Yung, quien informó que la artista murió de forma pacífica el pasado 10 de julio. Otros compañeros de reparto, como Peter Shinkoda, también le dedicaron mensajes de despedida en redes sociales.

Nacida en Hong Kong en 1943, Wai Ching Ho desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro en Estados Unidos. Además de su participación en el universo de Marvel, prestó su voz a la abuela Wu en la película animada Turning Red de Pixar y apareció en la cinta Hustlers.

Su fallecimiento provocó numerosas reacciones en la industria del entretenimiento, donde fue reconocida como una figura inspiradora y una de las actrices asiáticas más respetadas de su generación.