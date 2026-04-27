La presunta víctima de hostigamiento sexual, Marulin Azofeifa, por parte del diputado Fabricio Alvarado, se pronunció sobre la no sesión de este lunes en plenario.

Los diputados tenían en agenda analizar el expediente 24.500, sobre la denuncia contra el diputado de Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada de ese mismo partido.

Marulin Azofeifa. Foto: Mauricio Aguilar.

“Si estuviera mintiendo, no estaría acá. A todas esas mujeres: no están solas. Haberme callado me hizo sentirme sucia”, expresó Azofeifa.

Los diputados esperan que mañana haya quorum y retomen el tema.