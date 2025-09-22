El delantero costarricense Alonso Martínez fue incluido en el 11 ideal de la jornada 35 de la Major League Soccer (MLS), junto a Heung-min Son y Lionel Messi.
El 11 ideal de la jornada, presentado por la MLS, incluyó a los siguientes jugadores:
Delanteros: Alonso Martínez (New York City), Lionel Messi (Inter de Miami) y Heung-min Son (Los Ángeles Galaxy).
Mediocampistas: Denis Bouanga (Los Ángeles Galaxy), Martín Ojeda (Orlando City), Brendan McSorley (St. Louis City) y Evander da Silva Ferreira (Cincinnati).
Defensas: Cecilio Waterman (Chicago Fire), Richie Laryea (Toronto FC) y Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps).
Portero: Brad Stuver (Austin FC).
Escrito por: Paulina Carmona Ureña.