Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El cantante costarricense Martín Valverde regresará a su país natal para celebrar los 45 años del primer concierto con el que comenzó su trayectoria musical.

El artista, radicado en México, recordó que Costa Rica fue el punto de partida de su carrera. El 17 de octubre de hace 45 años ofreció su primera presentación con una propuesta musical enfocada en transmitir un mensaje de fe.

“Donde empezó todo fue en Costa Rica hace 45 años, un 17 de octubre, tuvimos nuestro primer concierto en el en el estilo que es nuestro que es llevar el mensaje”, expresó Valverde durante una entrevista con Grupo Extra.

Como parte de su visita, el cantante participará este jueves 15 de octubre en una actividad en la parroquia Santiago Apóstol, en Puriscal, y el viernes 16 estará en el Instituto Técnico de Sarchí. Además, el sábado 17 ofrecerá un concierto en la parroquia San Pío X, en Purral de Goicoechea.

Las dos primeras actividades se realizarán junto a su esposa, quien es psicóloga y trabaja con parejas y matrimonios en crisis.

El músico explicó que esta celebración tendrá un formato cercano al público, pues prefirió encuentros más pequeños en lugar de organizar un espectáculo de grandes dimensiones. Para él, regresar al país significa reencontrarse con sus raíces y agradecer a quienes lo han acompañado durante estas décadas.

El aniversario también tiene un significado personal para el artista, quien recordó a su hermana, fallecida a los 21 años y quien lo acercó a la música. A ese recuerdo se suma la pérdida de uno de sus hijos, una experiencia que marcó profundamente su vida.

UNA NUEVA ETAPA MUSICAL

Las presentaciones en Costa Rica también marcarán el inicio de una nueva etapa para Valverde, quien prepara la gira de 2027 bajo el nombre La última palabra. El proyecto estará acompañado por un álbum con canciones inéditas y nuevos contenidos que planea desarrollar en plataformas digitales.

El cantante adelantó que Brasil será uno de los primeros destinos de esta gira, con presentaciones previstas en aproximadamente seis ciudades.