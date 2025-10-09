La carismática cantante, quien en su momento fue la voz principal del grupo Suite Doble, Marta Fonseca, se prepara para un encuentro íntimo y especial junto a grandes invitados.

Los próximos 10 y 11 de octubre, el acogedor Il Padrino en Rohrmoser será testigo de un concierto acústico en formato dúo, donde se recorrerán inolvidables éxitos del rock y pop internacional.

En esta velada, Marta compartirá escenario con Carlos Domínguez y la voz única de José Mata, quienes complementarán a la perfección la energía y el estilo de Fonseca.

“Este espectáculo me llena de emoción porque incluiremos una variedad de estilos, además de improvisaciones que harán partícipe al público, convirtiendo la noche en una experiencia única”, confesó Fonseca en entrevista con Grupo Extra.

El repertorio abarcará joyas de Fleetwood Mac, The Beatles, Cyndi Lauper, Eurythmics, The Police, Suite Doble y muchos más.

“Interpretaremos grandes clásicos tanto de Marta como de destacados cantantes costarricenses y extranjeros que merecen un homenaje”, señaló Mata.

El concierto comenzará a las 7:30 p.m.

Para reservar el espacio o solicitar más información, se puede hacer al WhatsApp 8325-8555. “No pueden perderse esta exclusiva experiencia. Será mucho más que un simple show en el que se sentirán como en la sala de su casa”, subrayó Fonseca.