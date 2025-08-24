Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Juan Manuel Quesada, exjerarca de Acueductos y Alcantarillados (AyA) quedaron ratificados por la asamblea del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para encabezar la lista de candidatos a diputados por la provincia de Heredia.
Pese a que en los últimos días se rumoraba que Esquivel podía ser el primer lugar por Cartago, finalmente aparece liderando “la Ciudad de las Flores”.
“El Caso Barrenador no me preocupa, lo tienen en una gaveta”, señaló la exjerarca.
La terna la completan Kattia Jiménez y Luis Alonso Pérez.
“Tenemos que repensar el tema de hacer obra pública de forma más eficiente, eso me gustaría impulsar” agregó Quesada.