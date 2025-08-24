Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Juan Manuel Quesada, exjerarca de Acueductos y Alcantarillados (AyA) quedaron ratificados por la asamblea del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para encabezar la lista de candidatos a diputados por la provincia de Heredia.

Ambos exjerarcas dejaron su puesto en julio de este año. Foto: Jorge Castillo.

Pese a que en los últimos días se rumoraba que Esquivel podía ser el primer lugar por Cartago, finalmente aparece liderando “la Ciudad de las Flores”.

Marta Esquivel. Foto: Jorge Castillo.

“El Caso Barrenador no me preocupa, lo tienen en una gaveta”, señaló la exjerarca.

La terna la completan Kattia Jiménez y Luis Alonso Pérez.

“Tenemos que repensar el tema de hacer obra pública de forma más eficiente, eso me gustaría impulsar” agregó Quesada.