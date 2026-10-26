Marta Esquivel tras elección de Patricia Vargas: “El triunfador hoy es Costa Rica”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La diputada oficialista Marta Esquivel celebró la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y destacó que, con su designación, mujeres quedan al frente de los tres supremos poderes de la República.

Esquivel, quien aseguró haber conocido a Vargas mientras trabajaba en el Poder Judicial, resaltó su experiencia y capacidad técnica, al tiempo que manifestó su expectativa de que pueda impulsar acuerdos en asuntos como el presupuesto de ese poder de la República.

“Creo que es una profesional con altísimo grado técnico de conocimiento y espero que ese profesionalismo se transforme también en adecuadas negociaciones y conciliaciones en temas incluso a nivel presupuestario”, manifestó.

La legisladora del Partido Pueblo Soberano (PPSO) puso especial énfasis en que actualmente sean mujeres quienes encabecen el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Marta Esquivel, diputada del PPSO. Foto: Archivo.

“Creo que hoy el pueblo de Costa Rica debe ser un ejemplo en el mundo de que tenemos tres mujeres a cargo de los tres supremos poderes. De verdad que a mí eso me halaga muchísimo como mujer, como ciudadana y lo más hermoso es que no entran por cuotas, entran porque ellas tienen los requerimientos para estar en cada uno de esos cargos”, afirmó.

Esquivel sostuvo que esta situación representa un avance en materia de participación femenina y señaló que buscaron determinar si existe un antecedente similar en otros países.

“Yo creo que el triunfador hoy es Costa Rica, que será un ejemplo en el mundo (…) Ojalá que alguien nos diga si en el mundo moderno, donde profesamos la igualdad de género, tenemos una situación como esta”, añadió.

Barzuna pide atender mora judicial

Por su parte, el también diputado oficialista Antonio Barzuna dijo respetar la decisión tomada por Corte Plena y aprovechó la elección de Vargas para pedir atención a los atrasos en procesos relacionados con estafas.

Barzuna mencionó específicamente casos como Coopeservidores, Aldesa, BCR SAFI y Desyfin, al señalar que existen personas afectadas que todavía esperan una respuesta judicial.

“Lo que a mí me interesa es que ojalá doña Patricia Vargas pueda solucionar los problemas de mora que hay, sobre todo en casos de estafa mayor en este país”, expresó.