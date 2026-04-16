Marta Esquivel se refiere por primera vez a fallo contra el OIJ

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se refirió por primera vez al fallo parcial a su favor emitido por la Sala Constitucional tras un recurso presentado contra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

“Me da la sensación de que el sistema judicial sí responde. No siempre en mi caso, pero en este caso particular sí respondió. Vean que este tema se genera año y medio después de los hechos. Me ha tocado acudir muchísimas veces a la Sala Constitucional”, expresó Esquivel en declaraciones a Grupo Extra.

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La también diputada electa indicó que, a su criterio, la actuación del Poder Judicial en su caso fue vergonzosa, aunque considera que el fallo permite evidenciar aspectos que deben fortalecerse dentro de la institución.

Por el caso Barrenador el OIJ sigue investigando a siete personas más.

“La investigación y las denuncias son parte de cualquier proceso, pero las injusticias y las actuaciones irregulares, ilegales e incorrectas no se valen. Realmente el OIJ, en mi caso particular, falló; no solo en el mío, sino también en el de algunos compañeros, donde se evidenció una mala fe en la actuación”, agregó.

Asimismo, agradeció que el sistema judicial responda cuando se presentan violaciones importantes a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

“Tengo la ventaja de ser abogada y de haber estado en el Poder Judicial, pero esa ventaja no la tienen todos los ciudadanos, y eso a mí me preocupa muchísimo. En mi caso me puedo defender, puedo buscar abogados expertos que me ayuden, pero la mayoría de la población no tiene esa ventaja adicional. Eso tiene que detenerse; el sistema judicial está para dar justicia y no para sacarse clavos”, concluyó Esquivel.

Cabe destacar que la Sala Constitucional concluyó que el OIJ divulgó información sensible sobre los allanamientos del caso Barrenador antes o mientras se desarrollaban las diligencias, lo que permitió que la prensa identificara a una de las personas investigadas y ubicara su vivienda.