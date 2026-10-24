Marta Esquivel presenta certificación de “deuda cero” con la CCSS, pero proceso judicial sigue en curso

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

La diputada del Partido Pueblo Soberano, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, compartió públicamente un documento emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el que sostiene que no mantiene deudas pendientes con la institución.

A través de un video difundido públicamente, la legisladora rechazó los cuestionamientos vertidos en redes sociales sobre supuestos adeudos y emplazó a sus críticos a revisar la certificación oficial.

El documento en cuestión —correspondiente al oficio GA-2232-2026 de la Gerencia Administrativa de la CCSS y firmado por la gerente a.i. Licda. Gabriela Artavia Monge— certifica que, con base en los registros disponibles a la fecha de emisión, Esquivel Rodríguez no registra deuda pendiente, confirmado por la propia institución ante consulta de Grupo Extra.

La certificación se respaldó en informes de la Subárea de Gestión de Recursos Humanos (DAGP-SGRH-1978-2026) y de la Dirección Jurídica (GA-DJ-10558-2026). Asimismo, la entidad confirmó que no existe ningún arreglo de pago grabado a nombre de la legisladora.

La versión de la CCSS: ¿Sobresueldos?

Por otra parte, la CCSS detalló el contexto institucional que explica por qué no figura una deuda contable activa a nombre de la diputada, señalando que la entidad mantiene un proceso de lesividad interpuesto contra Esquivel Rodríguez ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Este expediente judicial se encuentra actualmente en trámite y en etapa de audiencia preliminar. Sobre este punto, la institución aclaró aspectos fundamentales para comprender el caso:

No se trata de un cobro directo: La vía judicial elegida no corresponde a una gestión de cobro sobre una suma líquida y exigible que compute como un adeudo registrado.

Objetivo de la demanda: El propósito central del juicio de lesividad es pretender la anulación de un acto administrativo.

Eventual recuperación de fondos: En caso de que el tribunal declare nulo dicho acto, los jueces deberán referirse en abstracto al eventual derecho de la CCSS de recuperar sumas que hayan sido canceladas de más.

Estado actual de la situación

Por un lado, existe una certificación formal que acredita que la diputada no registra morosidad ni arreglos de pago vigentes ante la CCSS.

Por otro lado, la discusión de fondo se mantiene abierta en la sede contencioso-administrativa, donde los tribunales deberán resolver la validez del acto administrativo cuestionado y las posibles implicaciones financieras que de ello se deriven.