Marta Esquivel propone plan para las pensiones del Poder Judicial

La diputada oficialista, Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la afiliación obligatoria de los trabajadores del Poder Judicial a su fondo de pensiones especial.

La iniciativa permitiría a estos funcionarios elegir libremente si desean cotizar en dicho fondo o trasladarse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La propuesta intenta corregir lo que califica como una “desigualdad” que afecta a miles de empleados judiciales. Actualmente, estos trabajadores realizan una de las contribuciones obreras más altas del país, a pesar de que las reformas recientes han reducido considerablemente sus beneficios.

Los detalles:

Voluntariedad: El proyecto no obliga a ningún funcionario a trasladarse; quienes prefieran el fondo actual podrán mantenerse en él.

El proyecto no obliga a ningún funcionario a trasladarse; quienes prefieran el fondo actual podrán mantenerse en él. Alcance: La medida aplicaría tanto para el personal activo como para las personas que ingresen a laborar en el futuro.

La medida aplicaría tanto para el personal activo como para las personas que ingresen a laborar en el futuro. Sostenibilidad: Se busca fortalecer el IVM mediante la incorporación de nuevos cotizantes y garantizar el traslado ordenado de cuotas y derechos acumulados.

Se busca fortalecer el IVM mediante la incorporación de nuevos cotizantes y garantizar el traslado ordenado de cuotas y derechos acumulados. Igualdad: La iniciativa se basa en que, al existir reglas salariales uniformes en el sector público, también deben existir condiciones equitativas para cotizar al régimen básico de pensiones.

“No es justo obligarlas (a las personas trabajadoras) a permanecer en un régimen que les exige aportes superiores, pero que ya no ofrece las mismas condiciones ni beneficios de antes”, señaló la diputada Esquivel.

Según la legisladora, el objetivo central es defender la libertad de elección y el derecho de cada trabajador a decidir qué es más conveniente para su futuro.