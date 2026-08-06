Marta Esquivel llama a su fracción a denunciar a Edgardo Araya y Claudia Dobles

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció que denunciará al diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, y a la excandidata presidencial Claudia Dobles por supuestos actos de violencia política contra mujeres.

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa realizada después de que Araya afirmara en el Plenario Legislativo que la presidenta de la República, Laura Fernández, “se hace la tontita”, mientras cuestionaba la pensión que podría recibir al concluir su mandato.

La diputada Marta Esquivel pidió a sus compañeros presentar una denuncia contra el frenteamplista, al considerar que sus declaraciones constituyen violencia política.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Yo le voy a pedir a mis compañeros y compañeras que denunciemos a Edgardo Araya, porque de verdad este país ya no debe permitir ningún tipo de violencia política”, señaló Esquivel.

La legisladora también afirmó que denunciarán a Dobles por supuestas ofensas contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

“Claudia Dobles, que también ataca políticamente a nuestra presidenta de esta Asamblea (…) también la ofende y también la vamos a denunciar”, manifestó.

Esquivel no precisó durante la conferencia ante cuál instancia se presentarían las denuncias ni detalló las acciones atribuidas a Dobles.

Por su parte, la diputada Kattia Calvo cuestionó a los grupos feministas y a las legisladoras de oposición por, según dijo, guardar silencio ante las expresiones de Araya.

“Queremos elevar nuestra más enérgica protesta y nuestro más ferviente llamado a los grupos feministas selectivos que permiten que a una mujer joven que es presidenta de la República se le insulte de esta manera”, afirmó.

El diputado Gerald Bogantes también criticó a Araya y aseguró que las declaraciones demuestran que las disculpas ofrecidas anteriormente a Fernández no fueron sinceras.

“Hoy lo que usted hizo es absolutamente inaceptable porque se demuestra que fue simplemente que su fracción le dijo: ‘Pida disculpas para no perder muchos likes en las redes sociales’”, expresó Bogantes.

Dobles a Esquivel: “Renuncie a su inmunidad”

Dobles reaccionó a las declaraciones de Esquivel y señaló que la legisladora está en libertad de presentar la denuncia y le pidió que también renuncie a su inmunidad.

“Hagámoslo recíproco. Renuncie usted a su inmunidad para hacerle frente a las 14 denuncias que usted tiene y que en este momento no pueden ser llevadas a cabo. Y de paso, sería bueno que le pagara a la Caja”, dijo Dobles.

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