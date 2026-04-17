Marta Esquivel agradece que el sistema judicial responda por sus derechos

La expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y diputada electa, Marta Esquivel, se refirió a la resolución judicial que señala que se vulneraron derechos en su detención con los allanamientos del caso Barrenador.

Esquivel indicó a Grupo Extra que siente un agradecimiento de que el sistema judicial haya respondido a lo que planteó durante un recurso ante la Sala Constitucional.

“El sistema judicial está para dar justicia y no para sacada de clavos”, afirmó.

Por otra parte, explicó que tuvo fortuna de ser abogada y magistrada para poder defenderse, a diferencia de ciudadanos que no tienen preparación.

“Agradezco que el sistema judicial responda cuando hay violaciones importantes a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, pero todavía nos falta mucho”, agregó.

La expresidenta de la Caja aseguró que este fallo permitirá que en casos de allanamientos no se divulguen datos o información sensible.

Ewald Acuña, abogado constitucionalista, explicó que la resolución de la Sala viene a respaldar el derecho a la intimidad de las personas investigadas.

“En este caso la Sala resuelve, que, siendo evidente, que la información que trascendió desde el Organismo de Investigación Judicial, indicando las personas que iban a ser objeto de un allanamiento y el lugar, vulnera el estado de inocencia de toda persona”, dijo.

Además, detalló que la decisión de los magistrados también antepone el derecho que tienen estas personas indagadas.

Para Fernando Zamora, lo que plantea esta resolución es el respeto a los derechos sensibles de las personas involucradas en la causa, especialmente, durante los allanamientos.

“Considera la Sala que esto es un retroceso, y para mi criterio es una politización de la actividad jurisdiccional en general.

Considero que la posición de la Sala es muy apropiada”, indicó.

Es por esto, que de ahora en adelante las autoridades deben abstenerse de remitir información mientras se realiza el proceso, según Zamora.