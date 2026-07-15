Marta Esquivel a diputada del PLN: “Cuando ustedes tengan la Presidencia, ustedes pueden ordenar el uso de la palabra”

Durante la sesión de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos en la que participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre, fue el escenario de un encontronazo entre la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí y la presidenta de la Comisión y diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Eugenia Esquivel.

La legisladora se mostró en contra de las sugerencias de Sandí alrededor del tiempo para el uso de la palabra.

“Cuando ustedes tengan la Presidencia, ustedes pueden ordenar el uso de la palabra, mientras tanto lo ordeno yo”, le dijo Esquivel a la diputada Sandí.

Esquivel respondió de esa manera luego de que Sandí le reclamara por la cesión de tiempo por parte del diputado del PPSO, Ariel Mora, al diputado oficialista Antonio Barzuna para preguntarle a Aguirre.

Comisión de nombramientos. Foto: Asamblea Legislativa.

“Es solamente un orden legislativo de cómo se lleva la sesión. Si yo le cedo el tiempo a un compañero, yo le cedo el tiempo, ese tiempo se le suma cuando el compañero termina de hablar o se termina el tiempo. El diputado Barzuna tenía que esperar que terminara nuestra ronda para poder utilizar el tiempo”, dijo antes Sandí.

Previamente, el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, quiso explicar el procedimiento de selección de los candidatos a magistrados suplentes de la Sala Cuarta, pero Esquivel se puso en contra de que Trejos continuara su intervención.

En la sesión, los diputados cuestionaron a Aguirre sobre la nómina de magistrados suplentes y la mora judicial.