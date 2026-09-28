Marta Esquivel a Claudia Dobles: “Si tiene miedo, que compre perro”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, respondió a los cuestionamientos de la legisladora de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, luego de que esta se refiriera a la denuncia por presunta violencia política de género presentada en su contra.

“Si tiene miedo, que compre perro”, lanzó Esquivel al ser consultada sobre las declaraciones de Dobles.

La oficialista defendió su decisión de acudir a los mecanismos establecidos en la legislación y aseguró que la denuncia busca responder a afirmaciones que, según ella, Dobles ha realizado en su contra.

“Finalmente, los mecanismos y las denuncias están hechas para corregir, en el caso de ella, mentiras que ella ha dicho en mi contra y yo creo que tengo todo el derecho a activarlos”, manifestó.

Esquivel añadió que, aunque Dobles cuestione la utilización de estos procedimientos, deberá someterse al proceso.

Claudia Dobles, diputada del CAC. Foto: Archivo.

“Si a ella no le parece, bueno, a ella no le parecen muchas cosas, pero lo siento mucho. La ley está para que se respete y ella también tiene que aprender a respetar la ley”, agregó.

Horas antes, Dobles confirmó que Esquivel presentó una denuncia en su contra por presunta violencia política de género y aseguró estar “en absoluta disposición” de que los hechos sean investigados.

Sin embargo, la diputada de CAC sostuvo que, aunque la violencia política contra las mujeres existe, no toda crítica dirigida hacia una funcionaria pública puede ser catalogada bajo esa figura.

“Los y las funcionarias públicas, que ejercemos una responsabilidad de rendir cuentas, [debemos] poder responder a las preguntas que se nos hacen por nuestras actuaciones, independientemente de nuestro género”, señaló Dobles.

Además, cuestionó al PPSO al considerar que se estarían utilizando mecanismos legítimos contra voces críticas y advirtió que esto podría afectar la libertad de expresión.

El caso trascendió luego de que, durante la sesión del Plenario del pasado jueves, la Gerencia General de la Asamblea Legislativa entregara a los diputados sobres con documentación identificada como “confidencial”.