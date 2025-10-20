Marruecos nuevo campeón del mundo Sub-20

La selección de Marruecos Sub-20 derrotó en la final a Argentina y se convirtieron en el segundo país africano en conquistar un Mundial Sub-20.

Los africanos entraron el pasado domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título. Este logro refleja un gran crecimiento en sus jugadores y en el fútbol africano.

El jugador Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de llevar a los marroquíes a la cosecha del título en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores.

Los argentinos han estado presentes en las 18 de las 24 ediciones del Mundial Sub-20, no ganan la Copa del Mundo desde Canadá 2007.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra