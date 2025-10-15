Valparaíso, Chile, EFE. – La selección sub-20 de Marruecos alargó el momento dulce del país en el fútbol al clasificarse para la final del Mundial juvenil que transcurre en Chile tras imponerse a Francia por 5-4 en una tanda de penaltis.

Marruecos y Francia igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y mantuvieron el equilibrio en la prórroga del partido jugado en el estadio Elías Figueroa Brander. Los Leones del Atlas, que terminaron en el cuarto puesto del Mundial absoluto jugado en 2022 en Catar, hoy se clasificaron por primera vez a la final de un Mundial sub-20.

La figura del partido surgió sobre el final. El tercer guardameta Abdelhakim Misbahi, que entró en el minuto 125 solo para la tanda, y detuvo el definitivo lanzamiento a Djylian N’Guesan. El rival sale del juego entre Argentina y Colombia.