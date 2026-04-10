Mario Zamora desea seguir como ministro: “Ella sabe que soy un soldado”

Mario Zamora Cordero ha expresado abiertamente su disposición e interés de continuar al frente del Ministerio de Seguridad Pública, autodefiniéndose como un “soldado” que está a las órdenes de lo que el país y la presidencia de la República requieran. “Ella sabe que yo soy un soldado”, responde el jerarca cuando se le pregunta sobre su futuro en el próximo gobierno.

En conversación con el podcast de Grupo Extra, El Bien y el Mal, Zamora explica que su interés por mantenerse en el cargo se fundamenta en los siguientes puntos clave:

Compromiso con un proceso inconcluso: Zamora considera que su gestión es un “proceso inconcluso” y que aún no puede cantar victoria. Tiene metas claras proyectadas hacia el futuro cercano, como la implementación del sistema tecnológico C5 en 2026, la incorporación de 1,100 nuevas plazas policiales y la renovación total de la flota vehicular con 1,795 nuevos vehículos.

Vocación y formación de vida: El ministro destaca que toda su vida profesional y académica, desde su formación como mayor de policía hasta su doctorado en derecho penal y criminología, lo ha conducido a este escenario de crisis. Para él, asumir esta “brasa caliente” es un acto de compromiso con un área en la que se ha formado toda la vida.

Impulso de reformas legales: Zamora tiene la intención de presentar una reforma a la legislación penal, inspirada en los modelos antimafia italianos, ante la nueva legislatura que inicia el primero de mayo. Su objetivo es dejar lista una estructura legal que permita combatir con mayor eficacia el sicariato y la pertenencia a organizaciones criminales.

Gestión emocional y estoicismo: El jerarca subraya que su capacidad para mantenerse en el puesto reside en el estoicismo y la lucidez emocional, cualidades que le permiten administrar situaciones críticas sin perder la cordura ni dejar que las emociones gobiernen sus decisiones operativas. “Manejar la crisis sin caer en crisis”, afirma.

Preferencia por el sector público: Ha manifestado que, en caso de no continuar en el gabinete, regresaría a su plaza en la Defensoría de los Habitantes, pues descarta el ejercicio privado de la abogacía.

A pesar de su interés, Zamora mantiene una postura democrática, afirmando que “nadie es imprescindible” y que la rotación de cargos es sana para el sistema, dejando la decisión final en manos de la presidenta Laura Fernández, para asegurar que el equipo de gobierno trabaje en armonía.