El ministro de Seguridad, Mario Zamora, respondió a la diputada Gloria Navas, tras las declaraciones en las que la legisladora señaló que los policías de Seguridad Pública son “muy sencillos”.

“Son policías totalmente sencillos, la Fuerza Pública es de gente muy sencilla y es para el tema preventivo, pero solo como se expresan, denotan una falta de conocimiento en aspectos fundamentales de la investigación”, dijo Navas.

Las declaraciones dadas por Navas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico desataron una ola de reacciones de los oficiales y de la ciudadanía.

Zamora señaló como inaceptable que la legisladora se refiriera así a los “héroes de azul” de la Fuerza Pública: “A nuestros patriotas se les defiende”.