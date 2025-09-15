Durante el acto de este 14 de septiembre por la Independencia, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, lanzó un mensaje al presidente Rodrigo Chaves y a su gabinete.

El primer llamado fue en materia de salud, al advertir que la provincia no puede seguir esperando por el nuevo hospital Max Peralta.

“No podemos seguir con emergencias saturadas ni con pacientes que esperan meses por atención. Urge que el proyecto avance y que, mientras tanto, se fortalezcan los Ebais y las áreas de salud”, señaló.

Alcalde Mario Redondo. Foto: Randall Sandoval.

El jerarca municipal también subrayó la importancia de las obras de infraestructura vial, en particular la finalización del proyecto Taras-La Lima y los avances en la autopista Florencio del Castillo, las cuales considera determinantes para la competitividad de la región y el bienestar de miles de cartagineses que enfrentan a diario problemas de congestionamiento.

Foto: Randall Sandoval.

En materia de seguridad, Redondo instó al Gobierno a reforzar los programas preventivos y represivos para garantizar la tranquilidad de los habitantes.