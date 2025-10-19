Mario Redondo se pronuncia tras afectaciones en Cartago

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, se pronunció sobre lo ocurrido la tarde de este sábado en Cartago, producto de las fuertes lluvias.

Foto: Cortesía Municipalidad Cartago

Foto: Cortesía Municipalidad Cartago

De acuerdo con el alcalde, la Municipalidad de Cartago realizó labores de limpieza en el río Taras y sus afluentes. Asimismo, aseguró estar al tanto con el Comité Nacional de Emergencia (CNE), la Cruz Roja y Bomberos.

“Vamos a estar al tanto con estas instituciones y advertir a la gente que tenga cuidado y pueda prever cualquier tipo de situación que se pueda presentar”, indicó Mario.

Producto de las lluvias, diferentes sectores de Cartago fueron afectados, desde desbordamientos de ríos, hasta un tornado que dejó dos casas sin techo.

Asimismo, en la autopista Florencio del Castillo se tuvo que cerrar uno de los carriles, generando un caos vial a quienes transitaban por la zona.