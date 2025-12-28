Mario Redondo reclama falta de puente tras muerte de 3 personas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El pasado 9 de diciembre Ronald Payán y Elizabeth Céspedes, así como su pequeña hija de 6 años, fallecieron tras ser arrastrados por el río Chirripó.

La fuerza del agua habría golpeado a los tres integrantes de la familia, quienes habrían intentado cruzar por ese sitio, ante la falta de infraestructura, según denuncia Mario Redondo, alcalde de la provincia de Cartago.

La familia estaba conformada por otros nueve hijos, con edades entre uno y 18 años, de acuerdo con la información del Tribunal Supremo de Elecciones.

“Se vieron obligados a cruzar el río Chirripó, porque no hay puente y el andarivel (cable con una media silla usada para cruzar ríos) está mal desde hace rato”, dijo Redondo en redes sociales.

El alcalde expresó que “es la triste realidad que afrontan muchos de los habitantes originarios de Costa Rica”.

Por este motivo hizo un llamado a las autoridades para que este caso no se repita.