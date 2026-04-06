Mario Redondo pide ayuda para encontrar a animador de eventos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, pidió ayuda para encontrar una persona desaparecida en Concepción de Tres Ríos.

Al igual que Redondo, varias personas han compartido una publicación en redes sociales, pidiendo ayuda a personas que puedan colaborar con información que permita dar con el paradero de un hombre llamado Olger, conocido como “Tiburón”.

Según trascendió, fue visto por última vez el pasado 5 de abril cuando salió de la casa de su hermana rumbo a su domicilio, pero nunca llegó.

“Tiburón” es animador de eventos, muy conocido en el medio, por lo que cualquier información puede ser vital para dar con su paradero.

Los familiares y allegados solicitan que, si lo han visto o tienen datos sobre su paradero, se comuniquen de inmediato con las autoridades o llamen al 8660 0636 o al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).