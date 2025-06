De acuerdo a Mario Redondo, alcalde del cantón central Cartago, aún se continúa con la recolección de firmas ante el supuesto incremento desmedido del 300% en los precios del servicio de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Redondo afirma que, durante este tiempo, se han agotado todas las instancias de diálogo: han solicitado audiencias a las máximas autoridades, las cuales han sido rechazadas, se han reunido con representantes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), se han planteado alternativas de solución e, incluso, enviados proyectos de ley a la Asamblea Legislativa; sin embargo, no han recibido ninguna solución.

Fotografía: Municipalidad de Cartago

El alcalde cartaginés afirma que: “Esta suma es impagable. Esto es quebrar a las familias cartaginesas, esto es quebrar a los comercios y a las industrias en Cartago. Esto es una grosería, es una canallada para el pueblo cartaginés”.

Mario Redondo, alcalde del cantón central de Cartago.

“Nuestro deseo no es pelear, no es generar conflicto, pero sí queremos decir: si no hay respuestas para el pueblo de Cartago, vamos a tomar otras medidas”, afirma Mario Redondo sobre la situación.

Ante esta situación, los diputados aceleraron el trámite de un proyecto de ley que busca condonar la deuda del cantón. Actualmente, las obligaciones acumuladas suman ¢16.377 millones; no obstante, la iniciativa aún no ha sido discutida en el plenario.