Jerusalén. (AFP)- Las fuerzas navales israelíes interceptaron el miércoles barcos de la flotilla que transportaba ayuda a Gaza, incluido el navío en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, después de que Israel les hubiera ordenado que cambiaran de rumbo.

La flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que se presenta como una “misión pacífica y no violenta”, partió de Barcelona a inicios de septiembre y está compuesta por unos 45 barcos con centenares de militantes propalestinos procedentes de más de 40 países. La flotilla navegaba por el mar Mediterráneo frente a la costa de Egipto y se acercaba a la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, dijo Israel en un mensaje oficial.

El movimiento islamista palestino Hamás calificó de “crimen de piratería y de terrorismo” la intervención de las fuerzas israelíes “en aguas internacionales, y el arresto de activistas y periodistas”.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá.

El mandatario, uno de los mayores críticos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, consideró la interceptación de la flotilla como un “crimen internacional”. Denunció además que dos colombianas fueron “detenidas” y exigió su “inmediata liberación”.

“Cientos de civiles, humanitarios y activistas pacíficos (…) fueron ilegalmente arrestados y arbitrariamente detenidos por Israel”, publicó en X la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, que participa en la operación.

La cancillería turca acusó a Israel de cometer un “acto de terrorismo” y el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, pidió que Israel garantice “la seguridad de los participantes”.