La actriz y cantante Maribel Guardia aceptó acompañar a la banda costarricense Percance en el reconocido festival Vive Latino, según lo compartió el vocalista de la agrupación.

La invitación se dio de una forma inesperada durante un ensayo de la obra Perfume de gardenia, cuando el vocalista del grupo, Esteban Ramírez, asistió al teatro y desde el público levantó un rótulo con el mensaje: “Díganle a Maribel Guardia que nos acompañe en el Vive Latino”.

Al percatarse del cartel, la artista detuvo por unos momentos el ensayo e invitó al cantante a subir al escenario. Al reconocerlo, lo recibió con un abrazo y un entusiasta “¡Pura vida!”.

“Estoy súper emocionado, para mí es un sueño; yo crecí viendo a Maribel Guardia, la figura del entretenimiento más importante de Costa Rica”, expresó el vocalista de Percance.

Ramírez explicó que previamente coordinó con el equipo de la artista para poder ingresar al teatro y realizar la sorpresiva invitación.

“No tengo palabras para agradecerte. Es un concierto muy importante en nuestra carrera y no podría haber una mejor forma que disfrutarlo con la #1 de nuestro país”.

El Vive Latino se realiza cada año en el Foro Sol y es considerado uno de los festivales iberoamericanos de música más importantes.