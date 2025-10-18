La actriz costarricense Maribel Guardia decidió mudarse tras soportar un constante acoso en su hogar en México.

En una reciente entrevista con medios internacionales, Guardia explicó que la necesidad de cambiar de residencia se debe a que su hogar actual se ha convertido en un punto público.

“Todo el mundo sabe dónde vivo, y eso ha provocado situaciones insostenibles, hasta el punto de que he tenido que esconderme en lugares inesperados para protegerme”, confesó.

La actriz relató con tristeza cómo en ocasiones se encontraba oculta, incluso bajo un vehículo junto a su chofer, ante la presencia constante de personas afuera de su casa.

Aunque este cambio representa un paso importante, Maribel aclaró que no tiene intención de vender ni rentar la propiedad, ya que alberga recuerdos irremplazables.

“En esa casa nacieron momentos fundamentales de mi vida: ahí estuvo Julián recién nacido, y también mi nieto. Son recuerdos que no puedo dejar atrás”, compartió.

Por otro lado, la artista manifestó su lucha interna con la decisión de dejar una etapa atrás por lo que se llevará las cenizas de su hijo provisionalmente para el nuevo hogar.