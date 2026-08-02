La reconocida actriz y presentadora costarricense Maribel Guardia expresó en redes sociales su devoción y fe al conmemorar el aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles.

Guardia publicó una foto en la que se muestra hincada ante “La Negrita”, para depositar sus alegrías, heridas y esperanzas. La artista aprovechó este día para elevar una plegaria por diversas causas sociales y personales, destacando su petición por la paz mundial, la protección de los niños y la salud de los enfermos.

“Aquí postrada a tus pies, deposito mi corazón, mis alegrías, mis heridas y mis esperanzas. Te pido por el mundo entero, por la paz, por los niños, por los enfermos, por quienes hoy lloran en silencio”, indicó el mensaje.

Asimismo, incluyó una petición personal por el alma de su hijo y por todas las madres que atraviesan procesos de duelo o que rezan diariamente por la seguridad de sus familias.