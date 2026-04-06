Maribel Guardia rinde homenaje a su hijo con un nuevo tatuaje

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El amor de madre encontró una nueva forma de expresarse. Maribel Guardia decidió llevar consigo un recuerdo permanente de su hijo, Julián Figueroa, a través de un tatuaje que va mucho más allá de lo estético.

A punto de cumplirse un nuevo aniversario de la partida del joven artista, la actriz reveló que concretó una idea que venía postergando: rendirle tributo con un diseño profundamente significativo.

Foto: Redes sociales

La pieza elegida destaca por su carga emocional. Guardia optó por tatuarse los ojos de su hijo en el antebrazo, tomando como referencia una imagen cercana que resalta cada detalle de su mirada, logrando un resultado que impactó por su fidelidad.

El contexto del tatuaje también suma valor simbólico. La artista acudió al mismo estudio que frecuentaba Figueroa, un lugar que, según contó, él visitó en varias ocasiones, reforzando así el vínculo con su recuerdo.

Además, el trabajo estuvo en manos de Carlos Serrano, quien ya conocía de cerca los gustos del cantante, lo que permitió darle al diseño un significado aún más personal.

Como si fuera poco, la actriz utilizó la misma fotografía que su hijo había elegido tiempo atrás para uno de sus propios tatuajes, cerrando así un círculo lleno de memoria, conexión y amor.