Maribel Guardia alzó la voz tras recibir supuestas amenazas anónimas, y no dudó en señalar a personas cercanas a su exnuera, Imelda Garza, como responsables de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad en el futuro.

“Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Tengo miedo de que me hagan algo. Si llegara a pasarme algo, quiero que quede claro que he recibido amenazas”, declaró la actriz costarricense a medios mexicanos, visiblemente preocupada.