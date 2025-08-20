Las diferencias entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián, han generado un distanciamiento familiar que afecta directamente al hijo del fallecido Julián Figueroa.

Durante un proceso legal, Imelda rechazó la ayuda económica que Maribel ofrecía al menor, por lo que la actriz suspendió su apoyo. Aun así, ella asegura que está dispuesta a retomarlo si así lo autoriza un juez.

“En algún momento que esté yo con el juez me gustaría decirle que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, dijo en entrevista a medios internacionales.

El niño vivió por un tiempo con su abuela tras una resolución judicial, pero luego regresó con su madre. Desde entonces, Maribel no ha podido verlo. Según Tuñón, el menor no desea un reencuentro y no ha preguntado por su abuela.

Guardia, por su parte, afirma que su mayor deseo es estar presente en la vida del niño, a quien considera el legado más importante de su hijo:

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida”, afirmó Guardia.

El proceso judicial, iniciado en enero, sigue su curso. Maribel busca establecer un régimen de visitas e incluso ha solicitado la custodia del menor, alegando que Imelda no tiene las condiciones adecuadas para criarlo, señalando también preocupaciones por el entorno en el que vive.