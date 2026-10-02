Maribel Guardia está de luto tras perder a ser querido

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La actriz Maribel Guardia lamentó públicamente el fallecimiento del reconocido actor mexicano Otto Sirgo, a quien recordó con especial cariño por haber compartido con él durante la filmación de la película “Las Traigo Muertas”.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su tristeza por la partida del intérprete y destacó tanto su talento como los momentos que vivieron juntos durante el proyecto cinematográfico.

“Con mucha tristeza recibo la noticia de la partida del querido Otto Sirgo”, escribió Guardia al compartir su mensaje de despedida.

La actriz también recordó con afecto a Maleni, esposa de Sirgo, a quien describió como una talentosa actriz.

“Tuve la fortuna de trabajar junto a él en la película ‘Las Traigo Muertas’ y guardo con cariño el recuerdo de su talento y de aquellos momentos compartidos con él y con su bella esposa Maleni, quien era también una talentosa actriz”, manifestó.

Finalmente, Guardia envió un abrazo a los familiares y seres queridos del actor y cerró su mensaje con unas sentidas palabras.