Maribel Guardia denuncia a su exnuera por presunto homicidio de su hijo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El abogado de la Maribel Guardia, Alonso Beceiro, confirmó que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio.

La acción legal estaría relacionada con declaraciones realizadas por Garza Tuñón en un podcast, donde habría mencionado que su esposo fallecido, Julián Figueroa, llegó a consumir medicamentos que habían sido prescritos para ella.

El mexicano falleció a raíz de un infarto agudo.

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, de TV Azteca en México, Beceiro confirmó que la denuncia que circulaba desde hace varios días en redes sociales ya fue presentada formalmente.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o, medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud, para obtenerlos”, dijo.

De acuerdo con lo explicado por el representante legal, una de las líneas de la denuncia apunta a determinar si Garza Tuñón tuvo alguna responsabilidad en la muerte de Julián, ocurrida en 2023.

“El tipo de medicamentos que conseguía, que le suministraba al momento que falleció, el cuadro que estaba presentando él, antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, pueden demostrar, precisamente, la conducta de homicidio”, indicó.

Imelda Garza Tuñón no se ha referido públicamente a esta nueva denuncia.