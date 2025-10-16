Mariano y la “S” brillan en el norte

El Deportivo Saprissa se impuso en el Estadio Carlos Ugalde por marcador de 0-2, mantienen su liderato y calientan el Clásico Nacional del próximo fin de semana.

Ambos equipos saltaron a la cancha con una sola misión: quedarse con los tres puntos para seguir sumando en la tabla de posiciones. Sin embargo, durante los primeros 45 minutos, ninguno de los dos logró encontrar claridad de cara al marco, por lo que el marcador se mantuvo 0-0.

La acción más peligrosa del primer tiempo llegó por parte del conjunto sancarleño, cuando Esteban Alvarado despejó mal un balón y se lo regaló a Córdoba, quien intentó sorprender con un remate de larga distancia. En la etapa complementaria, San Carlos salió con todo, decidido a imponer su localía. A pocos minutos de haber iniciado el segundo tiempo, Jonathan McDonald tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador, pero terminó fallando frente al arco.

Los locales no le dieron respiro al Monstruo y continuaron presionando a lo largo del segundo tiempo. No obstante, un error en salida fue aprovechado por Ariel Rodríguez para romper la paridad y anotar el 0-1.

Ese gol le dio un impulso anímico a Saprissa. Los morados empezaron a sentirse cómodos en el Barrio de San Martín, algo que quedó evidenciado cuando, al minuto 85, un remate desde la mitad de la cancha, de Mariano Torres, se coló en el arco de Alexandre Lezcano y sentenció el 0-2 definitivo.

Monstruo llega volando al clásico, a la espera de lo que haga Alajuelense de visita ante el Herediano.