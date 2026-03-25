Mariano y Kendall se bajan del bus

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Dos figurones en el Saprissa son baja para el juego de esta noche entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa, pactado para las 8 de la noche en la cancha del estadio Edgardo Baltodano Briceño. Se trata del volante argentino Mariano Néstor Torres y del defensa costarricense Kendall Waston. Ambos no viajaron con el equipo a Guanacaste, según pudo constatar Diario Extra a la salida del bus que llevó a los tibaseños a su destino.

La Ciudad Blanca será sede del choque de ida entre ambas oncenas que tiene el cotejo de vuelta programado para el domingo a las 6 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa Aymá en San Juan de Tibás.

La buena noticia es la aparición en convocatoria de David Guzmán y Joseph Mora, quienes venían en proceso de recuperación de sus lesiones.

A ellos se les suma gran cantidad de jóvenes, como lo son Kenneth González, Juan Pablo Hidalgo, Mathias Elizondo, Julián González, Johnny Myrie, Isaac Alfaro y Dereck Woodly.

Del primer equipo viajaron Mynor Álvarez, Ricardo Blanco, Gerson Torres, Ariel Rodríguez, Alberth Barahona, Tomás Rodríguez, David Guzmán, Joseph Mora, Rachid Chirino, Pablo Arboine, Orlando Sinclair y Marvin Loria.

Por estar con la selección mayor de fútbol de Costa Rica en Turquía, para los juegos ante Jordania e Irán no se puede contar con Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa ni Jefferson Brenes. Se mantienen lesionados el panameño Fidel Escobar y el costarricense Deyver Vega el nicaragüense.

Del nicaragüense Bancy Hernández se dijo, antes del juego ante San Carlos, que tenía un desgarro en el isquiotibial derecho. Sin embargo, viajó con la selección de Nicaragua para medirse a Rusia. El juego será este viernes en el estadio Krasnodar, en la ciudad de Krasnodar, Rusia. Luis Javier Paradela fue a representar a Cuba para los juegos del 26 y 29 de marzo ante Martinica y Dominicana, en el Cibao, República Dominicana.