Luego de los incidentes en el estadio Rafael Ángel “Lito” Pérez, donde tanto Mariano Torres como Fidel Escobar tuvieron un encontronazo con un comisionario de la Unafut, se había determinado la sanción de 3 partidos para ambos.

Ante dicha sanción, desde el Deportivo Saprissa intentaron revocarla al considerar que no había fundamentos para ella.

“Sobre la parte legal, menciono que tenemos nuestro equipo de abogados está haciendo todo el estudio y análisis del caso, y vamos a dar la lucha en todos los campos, en la parte legal y en la cancha, porque creo que estamos convencidos que es una situación bastante atípica”, mencionó Erick Lonis en rueda de prensa el pasado miércoles.

Desde el Tribunal Disciplinario de la FCRF recibieron el informe del cuadro morado, y ayer en horas de la tarde, mediante un comunicado de prensa, se anunció la decisión:

“Se recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar. Tras el análisis, se determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones para que resuelvan de manera definitiva”, informaron mediante el comunicado.

Por su parte, y ante esta situación, el cuadro morado también se pronunció al respecto y afirman que el expediente lo trasladarán al Tribunal de Apelaciones.

“El Deportivo Saprissa respeta la posición del Tribunal Disciplinario, pero no la comparte. En consecuencia, el expediente será trasladado al Tribunal de Apelaciones en cumplimiento del debido proceso. Se insta, de forma respetuosa, a una resolución célere del recurso de apelación en procura de respetar el principio de equidad deportiva”, expresó el equipo.

Con esto, Saprissa seguirá sin dos de sus jugadores clave en el esquema de Hernán Medford. Con Escobar, los morados pierden solidez y seguridad en defensa, mientras que Mariano Torres es el eje que gira alrededor del mediocampo saprissista.

Reemplazarlos será una tarea dura, aunque el técnico morado afirma que tiene talento con el cual puede suplirlos.