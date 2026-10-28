Mariano Torres: “Me duele no estar en las finales”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Tras cuatro ediciones donde no han podido ganar la Copa Centroamericana, el volante Mariano Torres confesó que le duele no estar disputando el título.

El Deportivo Saprissa se prepara para jugar la vuelta del repechaje clasificatorio hacia la Copa de Campeones de Concacaf, situación que ha sido recurrente en el equipo tras quedar eliminado en cuartos de final.

“A mí me duele que nosotros no estemos en los últimos años llegando a esas instancias finales. Al final es torneo internacional y si hay equipos ticos en las finales, bienvenido para el fútbol de acá, pero a mí me duele que nosotros no lleguemos a esos partidos”, manifestó el saprissista.

La deuda del club en torneos internacionales aumenta cada vez más. La última vez que celebraron a nivel regional fue en el 2019, cuando ganaron la Liga Concacaf ante el Motagua.

Según Mariano, a ese certamen no le dieron el reconocimiento que merecía.

“Lo he dicho también, hemos estado en deuda en esos torneos, pero yo recuerdo en el 2019 cuando lo ganamos, creo que al siguiente llegamos a la final otra vez, en pandemia, no se les daba tanta pelota a esos torneos. De repente, Saprissa empezó a quedar afuera eliminado y de repente pasó a ser un torneo buenísimo para todo el mundo”, aseguró.

Saprissa se medirá ante Luis Ángel Firpo este miércoles a las 6:30 p.m.