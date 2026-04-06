Sin duda alguna, el artífice de la goleada del Saprissa ante Municipal Pérez Zeledón fue Mariano Torres.

Los morados la pasaron mal, ya que desperdiciaron una tras otra oportunidad, hasta que apareció el mediocampista argentino al 85′ para abrir el cerrojo con el que los morados terminarían goleando.

Tras esa anotación, brindó las asistencias para el tercero y el cuarto gol saprissista, teniendo injerencia en tres de los cuatro goles morados en menos de 10 minutos.

Esta gran actuación de Torres lo colocó en el podio de las puntuaciones de los mejores hispanoamericanos en América en el sitio SofaScore, especializado en estadísticas.

Con una puntuación de 9.7, Mariano comparte el liderato con el peruano-brasileño Beto Da Silva del Deportivo Garcilaso y el venezolano Frankarlos Benítez del Caracas FC.