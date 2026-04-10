Mariano Torres con admirador en el camerino morado

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Son muchas las razones para hablar bien del trabajo futbolístico del argentino Mariano Torres. Dentro del propio camerino del Saprissa un hombre revela su admiración y describe cada detalle.

Se trata del Preparador Físico uruguayo Marcelo Tulbovitz. “Mariano Torres es un tremendo jugador, un gran profesional, gran líder positivo y buen compañero de vestuario. Yo soy muy observador y veo el día a día y cómo trata a los jóvenes o al que pudiera tener problemas familiares. Está marcando una época en el Saprissa y tiene condiciones excelentes. Su edad y rendimiento hablan por sí solos. Se cuida, hace lo preventivo, el después, va al hielo cuando se le dice y tiene actitud positiva permanente. Soy un bendecido de jugar con él”, explicó.

Es del criterio de que el tema de su renovación o no con el club debe verse al final del semestre. Mariano también vence contrato. Marcelo estuvo de invitado en Extra Radio 92.3 F.M. en el programa Tiempo Extra, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde.