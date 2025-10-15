El Deportivo Saprissa ganó en su visita a San Carlos por un marcador de 0-2 con gol del delantero Ariel Rodríguez y un golazo de Mariano Torres, ambos en el segundo tiempo

Con este triunfo, el cuadro tibaseño se mantiene como el primer lugar del campeonato nacional con 23 unidades en la tabla de posiciones del torneo de apertura 2025.

San Carlos salió al terreno de juego con: Andrés Lezcano, Yosel Piedra, Reggy Rivera, Gerardo Castillo, Keiner Córdoba, Roberto Córdoba, Osvaldo Rojas, Emmanuel Hernández, Rachid Chirino, Jonathan McDonald y Geison Castro

Vladimir Quesada le dió la oportunidad a: Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kenay Myrie, Pablo Airborne, Oscar Duarte, Jefferson Brenes, Mariano Torres, David Guzmán, Mauricio Villalobos, Nicolás Delgadillo y Orlando Sinclair.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra